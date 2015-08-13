Турецький прем'єр заявив про можливість дострокових виборів

Як повідомив прем'єр-міністр Туреччини Ахмет Давутоглу, коаліційні переговори між його ісламсько-консервативною "Партією справедливості і розвитку" та опозиційною лівонаціональною (кемалістською) "Республіканською народною партією" зазнали краху. Тому в країні можуть відбутися дострокові парламентські вибори, повідомляє українська редакція "Німецької хвилі".

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"Ми не досягли успіху в забезпеченні надійної бази для створення уряду", - зазначив Ахмет Давутоглу. За його словами, існує "велика можливість звернення до волі народу".

Останні вибори до турецького парламенту відбулися в червні. За їхніми результатами правляча "Партія справедливості і розвитку", яка перебувала при владі в Туреччині з 2002 року, вперше втратила більшість.

Нестабільна ситуація в турецькій внутрішній політиці негативно вплинула на національну валюту - ліру. Сьогодні ліра сягла нової рекордно низької позначки стосовно долара, втративши 1,85%. Таким чином 13 серпня один долар коштує 2,8214 турецьких лір.