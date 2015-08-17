У США вбили онуку відомого голлівудського актора

Тіло 33-річної Ідени Хайнс з численними ножовими пораненнями виявила поліція, передає Російська служба Бі-бі-сі з посиланням на телеканал CNN.

Вбивство сталося у ніч на неділю на вулиці, де проживала загибла.

Єдиний підозрюваний у вбивстві був затриманий на місці події. Його ім'я офіційно не називається. Відомо тільки, що це 30-річний чоловік. Звинувачення йому поки не висували, він направлений на психіатричну експертизу.

За свідченнями очевидців, чоловік напав на Хайнс з криками, що вона одержима бісами, і він повинен їх вигнати.

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Сім'я Моргана Фрімена випустила офіційну заяву, в якій висловила глибоку жалобу у зв'язку зі смертю Хайнс. Прийомна онука часто супроводжувала Фрімена на різних церемоніях, а сам актор наголошував, що ставиться до неї як до рідної.

Ідена Хайнс - онука першої дружини Моргана Фрімена. Вона отримала акторську освіту, проте в останні роки займалася в основному освітніми програмами для міської молоді.