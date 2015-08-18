ЗМІ: арештовано адміністрацію складу, що вибухнув у Тяньцзіні

Поліція арештувала голову правління фірми Юй Сюевея, його заступника Дун Шесюаня і ще 8 осіб, проте поки офіційного підтвердження цих відомостей немає, повідомляє ТАСС з посиланням на газету "Тяньцзінь жибао".

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Вибухи і пожежа в розташованому на південний схід від Пекіна портовому місті Тяньцзінь відбулися 12 серпня. Причиною події, імовірно, стала детонація вибухових речовин у контейнері на території порту. За оцінками китайського сейсмологічного центру, потужність одного з вибухів склала 21 тонн в тротиловому еквіваленті, другого - 3. 15 серпня на території портового комплексу відбулося ще кілька вибухів.

За даними на ранок 18 серпня, жертвами катастрофи стали 114 осіб, ще 57 пропали без вісті. Більше 700 осіб отримали поранення, понад 6 тис. були змушені покинути свої домівки.