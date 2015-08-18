Засновник "Комерсанта" закликає росіян залишити країну, а головне - відвезти дітей

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Я впевнений, що Росії найближчим часом – тижні, місяці – станеться один з двох сценаріїв. Або – зміна влади з абсолютно непередбаченими і небезпечними наслідками. Або – найважча соціальна криза з вуличною злочинністю, браком необхідного і реальною небезпекою для життя і здоров'я громадян", - поділився своїми прогнозами Яковлєв.

Тому він рекомендує росіянам їхати хоча б на два-три місяці, а головне - відвозити дітей.

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При цьому засновник "Комерсанта" наголосив, що ті, кому сьогодні 25-30 років, не відчуває реальності таких сценаріїв.

"Я теж їх у цьому віці не відчував. Поки одного разу не повернувся з відпустки, не позаймався зранку спортом на "Динамо", вийшов зі спортзалу, не сів у машину і не виявив, що разом зі мною на червоному світлофорі біля Білоруського стоять танки та інша бойова техніка", - нагадав він.

І Яковлєв продовжив, що це був ранок 18 серпня 1991 року, ранок ДКНС.

"Три ночі поспіль місто з трепетом вслухалося в автоматні черги за вікнами. Тоді всі дивом не скінчилося смертовбивствами", - із жахом згадав він.

Співзасновник видавничого дому впевнений, що цього разу дива не буде, "тому що ті, хто тоді були слабкі, сьогодні сильні, а тих, хто тоді був у країні і мав можливість вплинути на ситуацію, сьогодні в країні немає".