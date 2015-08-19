Росспоживнагляд взявся за перевірку всіх московських "Ашанів"

Голова відомства Ганна Попова уточнила, що перевірка почалася ще в червні і досі йде у всіх п'яти великих московських "Ашанах" і в декількох дрібніших магазинах мережі, передає Бі-бі-сі.

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Оприлюднити попередні підсумки перевірки Анна Попова відмовилася до завершення заходів. Вона зазначила, що зараз зібрані фахівцями відомства дані знаходяться на стадії оформлення.

Росспоживнагляд – не перше наглядове відомство, яке проявило в останні місяці підвищений інтерес до мережі "Ашан". Раніше кілька позапланових перевірок у магазинах провели фахівці Россільгоспнагляду.

Зокрема, минулого тижня відомство повідомило, що в ході позапланової перевірки продуктів в декількох магазинах фахівці виявили у кількох зразках м'ясної продукції кишкову паличку.