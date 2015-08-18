США висловили занепокоєння наміром Росії продати Ірану ракетні комплекси С-300

Про це заявив речник Державного департаменту США Джон Кірбі, передає Радіо Свобода.

За його словами, ця позиція Вашингтона, що там виступають проти цього плану, відома й незмінна, і державний секретар Джон Керрі вже висловлював занепокоєння з цього приводу міністрові закордонних справ Росії Сергію Лаврову.

Кірбі додав, що продаж цих систем не потрапляє під міжнародні санкції ООН щодо Ірану, але США ще мають з’ясувати більше подробиць угоди, щоб встановити, чи не потрапляє цей продаж під їхні власні санкції проти Тегерана.

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Як повідомляв УНІАН раніше, Тегеран розраховує наступного тижня підписати з РФ договір про постачання до Ірану комплексів С-300.

Зазначається, що 14 серпня заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що "рішення про можливість постачання С-300 Ірану президентом РФ прийнято, зараз відпрацьовується техніка цього питання". "Це суто двосторонній сюжет і ніякої участі третіх країн не передбачається і не потрібно", - підкреслив Рябков.

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Як відомо, 14 липня Іран і "шістка" завершили вироблення домовленостей щодо врегулювання ядерної проблеми Тегерана. В результаті був узгоджений Спільний комплексний план дій, який складається з основного документа і п'яти технічних додатків. 20 липня Рада безпеки ООН одноголосно прийняла резолюцію в підтримку домовленостей щодо іранської ядерної програми, встановивши порядок поетапного скасування чинних міжнародних санкцій проти Тегерана протягом 10 років.

Нагадаємо, в 2005 році Росія домовилася з Іраном про постачання як мінімум п'яти зенітно-ракетних систем середнього радіусу дії С-300 ПМУ-1 на суму понад 800 млн дол. У разі невиконання контракту передбачалася виплата неустойки в розмірі 300-400 млн доларів. У вересні 2010 р. Дмитро Медведєв, який займав тоді пост глави держави, ввів заборону на постачання до Ірану С-300 у відповідності з резолюцією Ради безпеки ООН, яка обмежує постачання Ірану сучасних озброєнь. Росія повернула Ірану перераховані раніше в якості попередньої оплати грошові кошти в розмірі 166,8 млн дол.

США не раз заявляли про неприйнятність поставок до Ірану комплексів С-300.