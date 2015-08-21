У правлячій партії Греції відбувся розкол

Таким чином, у партії Алексіса Ципраса, який напередодні подав у відставку з посади голови уряду Греції, стався розкол, пише українська редакція "Німецької хвилі". Представники радикально налаштованого лівого крила політсили заявили про створення власної партії. Заява оприлюднена на сайті "Лівої платформи".

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Згідно з повідомленнями німецьких ЗМІ, ініціатори заснування нової політичної сили вбачають своїм головним завданням боротьбу проти проведення політики заощаджень та реформ на вимогу міжнародних кредиторів Греції.

Автори заяви вважають, що представляють інтереси 62% грецьких виборців, які під час референдуму 5 липня сказали "ні" реформам, йдеться у заяві. Нова партія піде на заплановані на 20 вересня вибори з вимогою припинити усі програми допомоги для Греції та скасувати вже проведені заходи зі скорочення соціальних програм. Засновники партії запевняють, що прагнуть припинити розпродаж державного майна та вивести Грецію на "новий курс національної незалежності".

Офіційно про заснування нової політичної сили буде оголошено сьогодні, повідомляють німецькі видання.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас оголосив ввечері 20 серпня, про відставку свого уряду, що означає проведення нових парламентських виборів у країні.