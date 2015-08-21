У центрі Мехіко відкопали стіну з людських черепів

Про це повідомляється на сайті Національного інституту археології й історії Мексики, передає Lenta.ru.

Стіна з розчину вапна, піску і вулканічного гравію довжиною понад 34 метрів була знайдена на глибині двох метрів на вулиці Гватемала. У центральній частині споруди висотою 45 сантиметрів були виявлені черепи, викладені у формі кола.

За словами координатора археологічної програми Рауля Баррера, стіна датується кінцем XV — початком XVI століття і називається мовою ацтеків «цомпантлі».

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До теперішнього часу вчені археологи знайшли 35 черепів, однак передбачається, що їх було набагато більше. Велика частина черепів належала молодим чоловікам, проте також трапляються кістки жінок і дітей. Вчені вважають, що основна частина черепів належала ворогам ацтеків, які були принесені в жертву і обезголовлені.

Як відзначають археологи, значна частина споруди виявилася зруйнована в ході завоювання Ацтекської імперії іспанцями. Після завершення розкопок стіну планується відкрити для огляду.