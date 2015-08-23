У Саудівській Аравії жінки зможуть голосувати і брати участь у виборах
Мешканки Саудівської Аравії вперше зможуть віддати голоси на муніципальних виборах, які відбудуться в грудні цього року. Крім того, вони зможуть самі балотуватися.
Про це повідомляє mir24 з посиланням на Al Jazeera.
Жінок почали вносити до виборчих списків. Першими, хто зареєструвався як виборниць, стали дві мешканки Мекки і Медіни. Аравійки старше 18 років зможуть проголосувати окремо від чоловіків - їм віддадуть третину з існуючих 1,263 тис. виборчих дільниць.
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Вибори до органів місцевої влади проводяться у Саудівській Аравії з 2005 року. Спочатку були відсторонені від участі жінки і військовослужбовці.
Жінкам у Саудівській Аравії забороняється водити машину, пересуватися без супроводу чоловіка або родича, їздити у громадських автобусах і спілкуватися з чоловіками, які не є їх рідними або чоловіками.