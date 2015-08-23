На військовій базі США в Японії сталася серія вибухів (відео)
Серія вибухів сталася на військовій базі США, розташованій в японському місті Сагаміхара (префектура Канагава, регіон Канто, острів Хонсю).
Фотографії та відеозаписи з місця події в неділю, 23 серпня, виклав в Twitter журналіст ізраїльського телеканалу Channel 1 Амичай Штайн (Amichai Stein), передає Lenta.ru.
Інформація про причини інциденту, як і дані про постраждалих не надходили.
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Телеканал NHK уточнює, що вибухи сталися вранці 24 серпня за місцевим часом в одному зі складів військової бази. Після цього на об'єкті почалася пожежа. На місці працюють понад десять пожежних розрахунків.
#BREAKING: #Japan: Reports of a Explosion at #US military in facility #Sagamihara (VID via @wizard_sp) pic.twitter.com/gOOBDMAOiu
— Amichai Stein (@AmichaiStein1) August 23, 2015
Варто зазначити, що у Сагаміхара розташована американська база Кемп Дзама. Там дислокований I корпус Армії США в Японії, авіаційний загін «Ніндзя», 500-а бригада військової розвідки, сухопутні сили самооборони Японії та інші підрозділи.