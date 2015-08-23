На військовій базі США в Японії сталася серія вибухів (відео)

Фотографії та відеозаписи з місця події в неділю, 23 серпня, виклав в Twitter журналіст ізраїльського телеканалу Channel 1 Амичай Штайн (Amichai Stein), передає Lenta.ru.

Інформація про причини інциденту, як і дані про постраждалих не надходили.

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Телеканал NHK уточнює, що вибухи сталися вранці 24 серпня за місцевим часом в одному зі складів військової бази. Після цього на об'єкті почалася пожежа. На місці працюють понад десять пожежних розрахунків.

Варто зазначити, що у Сагаміхара розташована американська база Кемп Дзама. Там дислокований I корпус Армії США в Японії, авіаційний загін «Ніндзя», 500-а бригада військової розвідки, сухопутні сили самооборони Японії та інші підрозділи.