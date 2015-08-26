Населення Росії до 2050 року може скоротитися вдвічі - ЗМІ

За словами Юрія Крупнова - голови Інституту демографії, міграції та регіонального розвитку, до 2050 року населення Росії скоротиться з 143,5 мільйонів до 80 мільйонів осіб через, у тому числі, низькі рівні доходів у регіонах, які знаходяться недалеко від Москви. Негативний прогноз також з'являється разом з поширеним песимізмом з приводу майбутнього і через те, що молоді пари низького рівня не бажають створювати сім'ї, повідомляє "Дождь" з посиланням на Times.

Видання пише, що в 2015 році рівень смертності в Росії виріс на 5,2% порівняно з 2014 роком. Показники зросли через зростання смертності людей від 30 до 45 років. У матеріалі наводиться доповідь ОБСЄ, в якому говориться, що смерть приблизно третини чоловіків пов'язана з алкоголем.

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Як йдеться в статті, середня тривалість життя в Росії становить 63 роки — це менше на один рік, ніж рівень тривалості життя в Руанді. У Росії в середньому жінки живуть на 12 років довше, така різниця спостерігається лише в Білорусі та Сирії.

Також в Росії відзначається найвищий в Європі рівень самогубств серед підлітків. У країні з'явилася рецесія, пов'язана з падінням цін на нафту і західними санкціями. 23 мільйони росіян живуть за межею бідності, за рік ця цифра зросла на 3 мільйони.