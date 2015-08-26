Повінь у Грузії: Зливи затопили міста чорноморського узбережжя (фото, відео)

Про це повідомляє "Грузія Онлайн".

Так, внаслідок сильного дощу у Батумі виявилися затопленими кілька вулиць. Затопило перші поверхи житлових будинків, звідти ведеться відкачування води. На місці працюють представники рятувальної і пожежної служби. Протягом ночі пожежно-рятувальну службу Батумі викликали 300 разів. На даний момент дощ у Батумі не йде.

У селі Перія Хелвачаурського муніципалітету затоплені житлові будинки 10-ти сімей.

Виявилася затопленою частина центральних вулиць у Поті. Протягом декількох годин мешканцям міста була перервана подача електроенергії, це сталося через удар блискавки в одну із підстанцій.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 14 червня у Тбілісі після сильної зливи сталася руйнівна повінь. За останніми офіційними даними, загинули 12 осіб, 37 постраждали, доля ще 10 осіб невідома. Стихія пошкодила дороги та інфраструктуру столиці. Затопило також зоопарк, внаслідок чого багато тварини опинилися на волі.