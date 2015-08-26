Вбивцею американських журналістів може бути їхній колишній колега

"Чоловік, який застрелив двох журналістів філії телеканалу CBS під час прямого ефіру міг бути їхнім колишнім колегою", - повідомив губернатор штату Вірджинія Террі Макаліфф (Terry McAuliffe).

Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на Reuters.

"За інформацією агентства, на даний момент поліція переслідує вірогідного зловмисника в околицях міста Монета у Вірджинії. Школи міста працюють в режимі ізоляції — викладачам та учням заборонено залишати кабінети", - говориться в повідомленні.

Телеканал WHSV розмістив в Twitter фотографію вірогідного вбивці:

Please Retweet: As the search continues, here's a look at the office in the #WDBJ shooting: http://t.co/0wWbFcVlbXpic.twitter.com/II6LiQJQNU — WHSVnews (@WHSVnews) August 26, 2015

За даними WHSV, підозрюваного звуть Вестер Лі Фланаган (Vester Lee Flanagan), місцевим телеглядачам він відомий під псевдонімом Вільямс Брайс (Bryce Williams).

Злочин було скоєно сьогодні рано вранці, коли ведуча задавала своїй співрозмовниці питання про місцевий бізнес. Загинули 24-річна журналістка Елісон Паркер (Alison Parker) та 27-річний оператор Адам Ворд (Adam Ward). Загибель дочки вже підтвердила мати Паркер.

Зазначається, що телеканал WDBJ створений 1955 року. З самого початку він був афілійований з телерадіомовною компанією CBS. Він транслюється з міста Лінчбург та Роанок в штаті Вірджинія — Монета знаходиться між ними. Щоденні випуски новин о 18:00 та 23:00 дивляться приблизно 92 тисячі родин.

Своїм успіхом WDBJ завдячує регулярній роботі своєї журналістської команди в прямому ефірі — такий режим характерний для місцевих телеканалів.

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