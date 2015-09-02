США розпочали кампанію на підтримку жінок, несправедливо ув’язнених урядами країн

Про це повідомляє Радіо Свобода.

З ініціативи, яку 1 вересня оголосила постійний представник США у Раді безпеки ООН Саманта Пауер, Держдепартамент США визначить 20 випадків ув’язнення жінок, яких Вашингтон визнає «політичними в’язнями» чи «в’язнями сумління».

Ця кампанія зокрема має привернути увагу до ув’язнення у Росії українського штурмана Надії Савченко, яку помістили у в’язницю за звинуваченням в участі у вбивстві російських журналістів, що висвітлювали конфлікт на Донбасі, а також Лейли Юнус і Хадіджи Ісмаїлової, критиків уряду Азербайджану, ув’язнених за звинуваченнями, які вони називають політично мотивованими. Йдеться й про низку інших ув’язнених жінок у світі.

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«Називаючи імена цих жінок, ми надсилаємо повідомлення владі їхніх країн: якщо ви хочете розширити права жінок, не садіть їх до в’язниці за їхні погляди. Звільніть цих 20 жінок, а також інших жінок та дівчат, які перебувають за ґратами», – заявила Саманта Пауер журналістам у Вашингтоні.

Держдепартамент назвав цю ініціативу кампанією # FreeThe20 (звільніть 20).

Як повідомляв УНІАН раніше, у Міністерстві закордонних справ України наголосили, що безпідставне відхилення російськими судовими органами аргументованих доказів захисту Савченко щодо її невинуватості ставить під сумнів можливість подальшого об’єктивного, прозорого та неупередженого розгляду її справи. МЗС рішуче засуджує чергове рішення російської влади про продовження незаконного утримання української льотчиці, народного депутата Надії Савченко під вартою до 30 вересня 2015 року.