Вашингтон рекомендував сім'ям дипломатів і військових покинути Туреччину

Представник Пентагону Пітер Кук заявив, що добровільна евакуація може торкнутися близько 900 осіб у околицях міста Адана недалеко від авіабази Інджирлік, передає Бі-бі-сі.

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Він зазначив, що рекомендація покинути країну не пов'язана з якимись конкретними інцидентами, це тільки попереджувальні заходи.

Місяць тому Туреччина після довгих переговорів погодилася надати літакам військової коаліції, очолюваної США, можливість користуватися двома своїми авіабазами для боротьби з бойовиками "Ісламської держави".

Пізніше була досягнута угода, за якою турецька військова авіація має право брати участь у авіаударах міжнародної коаліції.