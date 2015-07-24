Туреччина дозволила США використовувати одну з авіабаз проти бойовиків ІД

Президент Туреччини Тайіп Ердоган підтвердив згоду Анкари на використання авіабази "Інджирлік" США в операції проти радикального угруповання "Ісламська держава" (ІД), передає РИА Новости.

""Інджирлік" буде використовуватися (США — Ред.) в певних рамках", — сказав президент журналістам у п'ятницю.

Прем'єр-міністр Туреччини Ахмет Давутоглу підтвердив у п'ятницю досягнення угоди з США по боротьбі з ІД, проте деталі розкривати не став.

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Як раніше турецькі ЗМІ повідомляли, після багатомісячних переговорів США і Туреччини Вашингтон дав згоду на створення безпольотної і буферної зони на півночі Сирії вздовж 90-кілометрової ділянки турецько-сирійського кордону глибиною 50 кілометрів в обмін на згоду Анкари дозволити використання авіабази "Інджирлік" американськими літаками для повітряної операції проти ІД у Сирії.

ІД є на сьогоднішній день однією з головних загроз світовій безпеці. За три роки терористам вдалося захопити значні території Іраку і Сирії. Крім того, вони намагаються поширити свій вплив у країнах Північної Африки, зокрема в Лівії.

За різними оцінками, контрольована ІД територія сягає до 90 тисяч квадратних кілометрів — терористи оголосили про створення так званого "Халіфату" з власними законами та органами влади. Дані про чисельність екстремістської організації теж варіюються — від 50 до 200 тисяч бойовиків.