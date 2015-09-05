У Японії відкрили місто, евакуйоване після аварії на "Фукусімі"
Однак лише 10% жителів Нарахи, яким влада запропонувала почати подавати заявки на заселення ще в квітні, виявили бажання повернутися в місто
Влада Японії в суботу скасувала виданий у 2011 році указ про евакуацію міста Нараха, розташованого в 20-кілометровій зоні АЕС "Фукусіма-1".
Наказ про евакуацію було скасовано з настанням півночі, що дозволяє приблизно 7400 жителям міста повернутися в свої будинки, повідомляє Русская служба Би-би-си.
Однак лише 10% жителів Нарахи, яким влада запропонувала почати подавати заявки на заселення ще в квітні, виявили бажання повернутися в місто.
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Після скасування наказу про евакуацію Нарахи, подібні накази діють ще в 9 префектурах.
У 2011 році АЕС "Фукусіма-1" серйозно постраждала в результаті потужного землетрусу і цунамі біля берегів Японії.