У Японії відкрили місто, евакуйоване після аварії на "Фукусімі"

Влада Японії в суботу скасувала виданий у 2011 році указ про евакуацію міста Нараха, розташованого в 20-кілометровій зоні АЕС "Фукусіма-1".

Наказ про евакуацію було скасовано з настанням півночі, що дозволяє приблизно 7400 жителям міста повернутися в свої будинки, повідомляє Русская служба Би-би-си.

Однак лише 10% жителів Нарахи, яким влада запропонувала почати подавати заявки на заселення ще в квітні, виявили бажання повернутися в місто.

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Після скасування наказу про евакуацію Нарахи, подібні накази діють ще в 9 префектурах.

У 2011 році АЕС "Фукусіма-1" серйозно постраждала в результаті потужного землетрусу і цунамі біля берегів Японії.