В Німеччині у 2 таборах для мігрантів сталася пожежа, не виключають підпал (фото)
У ніч на понеділок в Німеччині сталося дві пожежі в таборах для мігрантів.
Про це повідомляє видання Welt.de, пише Європейська правда.
Зокрема через пожежу в притулку для біженців у місті Роттенбург (федеральна земля Баден-Вюртемберг) загорілися близько половини з 56 житлових блоків.
Внаслідок загоряння постраждало 5 осіб. 2 з них отримали травми ніг, вистрибнувши з вікна. Ще троє отруїлися димом.
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Четверо постраждалих були доставлені у лікарню. Загалом у приміщеннях проживало близько 80 біженців. Усіх їх було переселено.
Як зазначається, ще одна пожежа трапилася у місті Ебелебен (Тюрингія). Вогонь знищив три житлові блоки, в яких повинні були розмістити біженців.
Наразі причини пожежі залишаються нез'ясованими. Проте правоохоронні органи не виключають підпалу.