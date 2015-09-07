В Німеччині у 2 таборах для мігрантів сталася пожежа, не виключають підпал (фото)

Про це повідомляє видання Welt.de, пише Європейська правда.

Зокрема через пожежу в притулку для біженців у місті Роттенбург (федеральна земля Баден-Вюртемберг) загорілися близько половини з 56 житлових блоків.

Внаслідок загоряння постраждало 5 осіб. 2 з них отримали травми ніг, вистрибнувши з вікна. Ще троє отруїлися димом.

Читайте такожНа вокзалі у Будапешті сталися сутички мігрантів з поліцією

Четверо постраждалих були доставлені у лікарню. Загалом у приміщеннях проживало близько 80 біженців. Усіх їх було переселено.

Як зазначається, ще одна пожежа трапилася у місті Ебелебен (Тюрингія). Вогонь знищив три житлові блоки, в яких повинні були розмістити біженців.

Наразі причини пожежі залишаються нез'ясованими. Проте правоохоронні органи не виключають підпалу.