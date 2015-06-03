Французький розвідувальний корабель увійшов у Чорне море - ЗМІ

Розвідувальний корабель французьких ВМС "Дюпюі де Лом" завершив проходження проливної зони Босфор - Дарданелли і увійшов в акваторію Чорного моря, повідомило РИА Новости у середу військово-дипломатичне джерело.

"Дюпюі де Лом" прибув на зміну американському есмінцю "Росс", який раніше в середу залишив Чорне море після завершення спільних навчань з ВМС України.

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"Французький розвідувальний корабель "Дюпюі де Лом" завершив проходження проток Босфор і Дарданелли та увійшов до акваторії Чорного моря", - повідомив співрозмовник агентства.

Апаратура корабля "Дюпюі де Лом" здатна перехоплювати сучасні види передач, включно з повідомленнями електронної пошти та розмовами мобільним телефоном. Цей корабель вже перебував у Чорному морі в квітні і травні минулого року.