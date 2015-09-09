Незважаючи на санкції, Кобзон прилетів до Італії (фоторепортаж)

Російський співак і депутат Держдуми ЙосипКобзон, який перебуває під санкціями Євросоюзу, прибув до Італії на лікування.

Про це повідомляє в середу, 9 вересня, кореспондент Дождя з аеропорту Мальпенса в Мілані.

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Раніше італійський МЗС підтвердив видачу візи Йосипу Кобзону, незважаючи на санкції. У зовнішньополітичному відомстві цієї європейської країни пояснили своє рішення гуманітарними причинами.

Як повідомляв УНІАН, 16 лютого ЄС запровадив нові санкції проти Росії, серед інших, в список потрапили Кобзон і заступник Шойгу. Проти Кобзона також ввели санкції Швейцарія і Канада.