Незважаючи на санкції, Кобзон прилетів до Італії (фоторепортаж)
19:59, 09 вересня 2015Світ
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Раніше італійський МЗС підтвердив видачу візи Йосипу Кобзону, незважаючи на санкції.
Кобзон в аеропорту Мілана / tvrain.ru
Російський співак і депутат Держдуми ЙосипКобзон, який перебуває під санкціями Євросоюзу, прибув до Італії на лікування.
Про це повідомляє в середу, 9 вересня, кореспондент Дождя з аеропорту Мальпенса в Мілані.
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Раніше італійський МЗС підтвердив видачу візи Йосипу Кобзону, незважаючи на санкції. У зовнішньополітичному відомстві цієї європейської країни пояснили своє рішення гуманітарними причинами.
Як повідомляв УНІАН, 16 лютого ЄС запровадив нові санкції проти Росії, серед інших, в список потрапили Кобзон і заступник Шойгу. Проти Кобзона також ввели санкції Швейцарія і Канада.
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