В одному з ресторанів Індії вибухнув газовий балон: загинуло 20 людей

Жертвами вибуху в ресторані в індійському Джхабуа в штаті Мадхья-Прадеш могли стати щонайменше 20 осіб. Повідомляється також про 80 поранених.

Кількість постраждалих може виявитися більшою, каже влада. За попередніми даними, вибухнув газовий балон, пише Русская служба Би-би-си.

Вибух пролунав близько 9 ранку за місцевим часом. За свідченнями очевидців, вибух був дуже сильним.

У даний час там триває розбір завалів і евакуація поранених.