В одному з ресторанів Індії вибухнув газовий балон: загинуло 20 людей
09:09, 12 вересня 2015Світ
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Вибух пролунав близько 9 ранку за місцевим часом. За свідченнями очевидців, вибух був дуже сильним
REUTERS
Жертвами вибуху в ресторані в індійському Джхабуа в штаті Мадхья-Прадеш могли стати щонайменше 20 осіб. Повідомляється також про 80 поранених.
Кількість постраждалих може виявитися більшою, каже влада. За попередніми даними, вибухнув газовий балон, пише Русская служба Би-би-си.
Вибух пролунав близько 9 ранку за місцевим часом. За свідченнями очевидців, вибух був дуже сильним.
У даний час там триває розбір завалів і евакуація поранених.
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