Члени ЄС отримали право відмовляти у соцвиплатах особам з інших країн

Згідно з рішенням суду, країни-члени ЄС тепер можуть припиняти соціальні виплати громадянам ЄС, навіть якщо ті пропрацювали певний період у цій країні, але відтак залишалися безробітними впродовж шести місяців, повідомляє українська редакція "Німецької хвилі" "Це рішення має на меті припинити зловживання і туризм соцзабезпечення", - заявило джерело у судових колах ЄС.

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Єврокомісія схвально прокоментувала рішення суду. "Вільний рух (у ЄС - Ред.) передбачає права та обов'язки (…) Є право на вільне пересування, але не право на доступ до систем соцзабезпечення країн-членів", - заявив речник Єврокомісії Крістіан Віганд.

Рішення суду є особливо важливим для прем'єр-міністра Великобританії Девіда Кемерона, який пообіцяв провести референдум про вихід його країни з ЄС. Він пообіцяв агітувати за те, що Великобританія залишиться в союзі, якщо буде змінено політику соціального забезпечення для громадян з інших країн ЄС, що працюють у Великобританії. У Британії це явище набуло особливого розмаху з масовою міграцією громадян з бідніших країн Євросоюзу.

Формально приводом для судового розгляду став позов від громадянки Швеції боснійського походження. Троє її дітей народилися в Німеччині, а в 1999 році жінка залишила країну з дітьми. У 2010-му вона повернулася до Німеччини і менше року працювала на підробітках, а відтак отримувала соціальну допомогу з безробіття. Згодом Центр зайнятості у Берліні припинив виплати, а жінка звернулась до суду, вимагаючи їх відновлення.