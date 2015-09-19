Foreign Policy: Пентагон вперше після розпаду Союзу готується до можливого конфлікту

Про це в п'ятницю, 18 вересня, пише американський журнал Foreign Policy з посиланням на свої джерела в Пентагоні та державному департаменті США, а також експертів, передає Дождь.

Пентагон регулярно готує плани на випадок надзвичайний ситуацій — від конфлікту з КНДР до атак зомбі. Ці плани мають різний пріоритет. Плани щодо Росії після розпаду СРСР «лежали на полиці, збираючи пил», зазначає видання. Однак Росію знову розглядають як потенційного партнера з деяких питань. І, на думку кількох колишніх і діючих співробітників Держдепартаменту та Пентагону, ці плани «обтрушують» і оцінюють заново, враховуючи нову «посткримську» геополітичну реальність, де Росія — не партнер, а потенційна загроза.

Читайте такожРНБО запропонувало Порошенку нову військову доктрину: Росія - супротивник України

Враховуючи обстановку в світі та дії Росії, очевидно, США повинні переконатися, що їх воєнні плани оновлені та дозволять відповісти на потенційну агресію проти союзників НАТО, говорить високопоставлений чиновник Міноборони США.

Новий план США по Росії ділиться на дві частини, пояснює високопоставлений співрозмовник Foreign Policy: одна передбачає сценарій дій при нападі Росії на одну з країн-членів НАТО. Інша частина передбачає атаку російської армії за межами країн альянсу. Обидві версії зосереджують увагу на можливості російського вторгнення в країнах Балтії як найбільш ймовірному фронті потенційного збройного конфлікту.

Читайте такожЄС розробить нову стратегію безпеки через загрозу "гібридної війни"

В плані йдеться здебільшого не про традиційні методи ведення війни, а про гібридну тактику Росії, яка використовувалася в Криму і на сході України: «ввічливі люди», керовані протести та кібервійни. «Вони намагаються з'ясувати, за яких обставин [Міністерство оборони США] буде реагувати на кібератаки», — говорить Джулі Сміт, яка до недавнього часу займала посаду помічника віце-президента США Джо Байдена.