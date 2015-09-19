Росія доставила на сирійську військову базу чотири винищувачі Су-27 - ЗМІ

Літаки приземлились у портовому місті Латакія на середземноморському узбережжі Сирії, передають CNN та Wall Street Journal з посиланням на джерела у Пентагоні.

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Згідно з повідомленнями американських ЗМІ, у Латакії Росія розгортає військову базу, на яку вже доставлені бойові вертольоти та артилерійські установки. Крім того, на базі мають розмістити до двох тисяч військових, повідомляє DW.

Раніше про розміщення бойових літаків невідомого типу повідомляла агенція Reuters. За даними виробника згаданих літаків, компанії "Сухой", ці бойові машини призначені як для захоплення панування в повітрі, так і для нанесення ударів по наземних цілях.

Як повідомляв УНІАН, Росія розмістила кілька танків на сирійському аеродромі недалеко від Латакії, де вона поступово зводить систему оборони. За даними американської розвідки, в аеропорту знаходяться 7 російських танків T-90. РФ також встановила там артилерійські комплекси, стверджують джерела.

Представник Пентагону Джефф Девіс заявив 14 вересня, що дії Росії дозволяють припустити, що Москва має намір організувати на південь від Латакії передову оперативну базу.