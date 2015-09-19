Чехія погрожує ЄС судом в разі ухвалення обов'язкових квот на розподіл біженців

Таку заяву він зробив в інтерв'ю виданню Pravo, оприлюдненому у суботу, 19 вересня, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на dpa.

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Бєлобрадек відкинув закиди на адресу Праги, що Чехія виказує недостатню солідарність у питанні розподілу біженців. За його словами, Чехія запропонувала прийняти на добровільних засадах 1,5 тисячі біженців.

Натомість, як зазначається, нещодавно міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр пригрозив ухвалити квоти "більшістю голосів" у випадку спротиву противників такого заходу. В Євросоюзі мають розподілити 120 тисяч біженців між країнами-членами. Утім, деякі країни чинять опір ініціативам Брюсселя з врегулювання міграційної кризи.

Як відомо, на початку тижня міністри внутрішніх справ країн ЄС змогли домовитися тільки про добровільний розподіл 40 тисяч біженців між країнами-членами Євросоюзу, але не про обов'зкові квоти. На тлі невирішеності проблеми голова Європейської Ради Дональд Туск скликав на 23 вересня проведення позачергового саміту ЄС.