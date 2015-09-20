Тисячі людей вийдуть на вулиці Стамбула з гаслами проти тероризму

Кількість людей на мітингу дасть уявлення про рівень народної підтримки Реджепа Тайїпа Ердогана у його боротьбі проти бойовиків з "Робітничої партії Курдистану", передає радіо "Свобода".

Читайте такожТуреччина завдала авіаударів по позиціях курдів на сході країни і в Іраку"Партія справедливості і розвитку" Реджепа Тайїпа Ердогана нині прагне повернути симпатії електорату, втрачені під час виборів у червні, коли його партія позбулася більшості і була змушена піти на коаліційні переговори, які зрештою закінчилися невдачею – на 1 листопада призначені нові вибори.

Аналітики кажуть, що повітряні удари проти бойовиків-курдів пов'язані якраз із виборчими невдачами партії Реджепа Тайїпа Ердогана.