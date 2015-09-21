Росія перекине до Сирії 190 бойовиків з Луганської області – ІС

10:49, 21 вересня 2015
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Координатор групи "Інформаційний Спротив", народний депутат України Дмитро Тимчук повідомляє, що 190 російських найманців відкликали з Луганської області для перекидання у Сирію.

hvylya.net

Про це він пише на своїй сторінці у Facebook.

"Командування батальйону російських найманців "Дон" (місце дислокації - Луганська обл.) отримало розпорядження "відрядити" зі свого складу 190 осіб на територію РФ для подальшої відправки в Сирію. У складі цього батальйону на Донбасі залишиться лише управління і підрозділ снайперів", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, Росія розмістила кілька танків на сирійському аеродромі недалеко від Латакії, де вона поступово створює систему оборони. За даними американської розвідки, в аеропорту знаходяться 7 російських танків T-90. РФ встановила там артилерійські комплекси, стверджують джерела.

Представник Пентагону Джефф Девіс заявив 14 вересня, що дії Росії дозволяють припустити, що Москва має намір організувати на південь від Латакії передову оперативну базу.

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