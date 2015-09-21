Росія готується наступного тижня провести спецоперацію у Сирії - ЗМІ

Джерела «Новой газеты» в органах військового планування і управління військами ЗС РФ повідомили, що російськими фахівцями, які отримали досвід планування операцій в умовах сучасної маневреної війни з невисокою концентрацією військ, вивчається можливість демонстрації наявних у Кремля інструментів збройної боротьби у Сирії.

За словами одного з джерел, "оперативна ситуація у Сирії деякою мірою схожа зі збройною боротьбою в зоні АТО".

Основна ідея полягає в тому, щоб напередодні або відразу після промови президента Росії Володимира Путіна на Генасамблеї ООН 28 вересня здійснити якусь дію, що підтверджує серйозність намірів Росії.

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"Розглядаються варіанти ракетного удару авіації, локальна наземна операція сирійських військ з підтримкою сучасних засобів війни, які обслуговуються російськими військовими (рейд, захоплення важливого об'єкта тощо), серія артилерійських обстрілів. Головна і неодмінна умова — ефективність і наочність, а не масштаб", - йдеться у повідомленні.

При цьому наголошується, що операція може вестися в координації з озброєними формуваннями інших сторін (армії Сирії та Ірану, курди, алавіти, християни і т. д.).

Тому, за словами джерела, «якщо немає твердої впевненості в успіху — краще взагалі не починати». Така невдача завдасть дипломатичному наступу Кремля, що пропонує вивести "міжнародні зусилля" в Сирії на новий рівень, значного збитку, наголосили російські журналісти.

Раніше сьогодні стало відомо, що над Сирією помітили чотири бомбардувальники в російському розфарбуванні. На відеозаписі бойовиків «Сирійської вільної армії» видно військово-транспортний літак Іл-76 (можливо, його варіант — танкер Іл-78) у супроводі чотирьох бомбардувальників Су-24 в розфарбуванні, характерному для ВПС Росії.