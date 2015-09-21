Над Сирією помітили чотири бомбардувальники у російському розфарбуванні (відео)

На записі видно військово-транспортний літак Іл-76 (можливо, його варіант — танкер Іл-78) у супроводі чотирьох бомбардувальників Су-24 в розфарбуванні, характерному для ВПС Росії, передає Lenta.ru.

Авторство ролика визначене за логотипом СВА у верхньому лівому куті екрана. Оператор, який проводив зйомку, емоційно коментує побачене словами «Таера русія» («російський літак»). При цьому розпізнавальні знаки на відео не видно.

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Крім Росії, в регіоні літаки Іл-76 і Су-24 одночасно мають також ВПС Ірану самої Сирії, проте іранські Іл-76 мають зелені і сірі тони, а сирійські вирізняються яскраво-синім оперенням і мотогондолами.

Су-24 ВПС обох близькосхідних країн пофарбовані у «пустельний камуфляж» з відтінками від світло-вохристого до темно-коричневого і темно-сірого/темно-блакитного забарвлення нижньої поверхні літаків.

Раніше УНІАН повідомляв, що у графіку «Рособоронекспорту» значиться постачання Сирії в 2016-2017 роках 12 винищувачів Міг-29М/М2. Між тим, перша партія навчально-бойових літаків Як-130 вже готова до відправлення.

У повідомленні також йдеться, що в 2010-2011 роках Сирія отримала два дивізіони берегових ракетних комплексів ДО-300П «Бастіон-П».