У Непалі після прийняття конституції тривають протести
Уряд Індії висловив стурбованість у зв'язку з насильством в Непалі, де парламент 20 вересня прийняв нову конституцію.
У ході протестів в районі рівнин Тераї, на кордоні Непалу та Індії, загинули вже 40 людей. Невдоволення протестувальників етнічних груп викликав принцип адміністративного поділу, зафіксований в новій конституції, повідомляє Російська служба ВВС.
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Етнічні меншини Мадеши і Тару, які разом складають 40% населення країни, стурбовані тим, що переділ адміністративних меж може призвести до їх політичної маргіналізації та утисків.
Ще одним фактором, що викликав протести релігійних груп, стало те, що згідно з новою конституцією Непал залишається світською державою. Більшість населення Непалу становлять індуїсти і деякі групи наполягали на скасуванні принципу відокремлення церкви і держави.
У Делі побоюються, що протести меншин можуть початися і в сусідньому з Непалом індійському штаті Біхар.
В ухваленому минулої неділі основному законі Непалу прописані принципи федералізму і світського характеру держави. Він передбачає поділ країни на сім провінцій.