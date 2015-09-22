Главу РПЦ Кирила застали під час відпочинку на яхті за €680 тисяч - ЗМІ (фото)

Відповідні знімки та інформацію оприлюднив Громадський рух "Открытая Россия".

Яхту Azimut, якою кермувала схожа на патріарха РПЦ людина, побачив один з відпочивальників у морі між селами Джанхот і Дивноморське Краснодарського краю РФ, в місці, названому Блакитною Безоднею.

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Зазначається, що завдяки щасливому випадку прикордонники у той день "не оберігали патріарший спокій і не розганяли екскурсійні катери".

На іншому знімку видно, як якогось сивоголового старця-мільйонера, схожого на Кирила, чіпляють до тросу, збираючись, очевидно, занурити у воду.

При цьому "Открытая Россия" наголошує, що ціна на яхту серії Magellano 43 починається від 440 тис. євро - і це лише ціна в Європі. У Росії ж Magellano 43 коштують від 680 тис. євро і вище.

Раніше УНІАН повідомляв, що прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков орендував для відпочинку зі своєю дружиною яхту за 385 тисяч євро на тиждень.