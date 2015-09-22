Главу РПЦ Кирила застали під час відпочинку на яхті за €680 тисяч - ЗМІ (фото)
У мережі з'явилися фото нібито з відпочинку російського патріарха РПЦ Кирила на розкішній яхті Azimut, вартість якої сягає 680 тисяч євро.
Відповідні знімки та інформацію оприлюднив Громадський рух "Открытая Россия".
Яхту Azimut, якою кермувала схожа на патріарха РПЦ людина, побачив один з відпочивальників у морі між селами Джанхот і Дивноморське Краснодарського краю РФ, в місці, названому Блакитною Безоднею.
Читайте такожПатріарх Кирило: Противники використовують "русский мир" як пугало, ніби він слугує лише інтересам РФ
Зазначається, що завдяки щасливому випадку прикордонники у той день "не оберігали патріарший спокій і не розганяли екскурсійні катери".
На іншому знімку видно, як якогось сивоголового старця-мільйонера, схожого на Кирила, чіпляють до тросу, збираючись, очевидно, занурити у воду.
При цьому "Открытая Россия" наголошує, що ціна на яхту серії Magellano 43 починається від 440 тис. євро - і це лише ціна в Європі. У Росії ж Magellano 43 коштують від 680 тис. євро і вище.
Раніше УНІАН повідомляв, що прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков орендував для відпочинку зі своєю дружиною яхту за 385 тисяч євро на тиждень.