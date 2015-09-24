Росія запустила ракету з військовими супутниками

Про це повідомили РИА Новости в управлінні прес-служби і інформації Міноборони РФ.

"У четвер, 24 вересня 2015 року, о 01.00 за київським часом з пускової установки № 3 майданчика №133 Державного випробувального космодрому Плесецьк бойовим розрахунком Повітряно-космічних сил успішно здійснений пуск ракети-носія легкого класу "Рокот" з блоком космічних апаратів в інтересах Міноборони Росії", — сказав представник прес-служби оборонного відомства.

Читайте такожКитай успішно запустив у космос ракету "Великий Похід"

ТАСС додає, що розгінний блок "Бриз-КМ" успішно вивів на орбіту три космічних апаратів військового призначення. "Виведення космічних апаратів на орбіту пройшло в штатному режимі", - сказав представник військового відомства.

Раніше російське військове відомство анонсувало, що в ході цього запуску будуть виведені на орбіту космічні апарати серії "Родник", що відносяться до низкоорбітальної багатофункціональної системи персонального супутникового зв'язку.

Раніше УНІАН повідомляв, що російський супутник зв'язку "Експрес-АМ8", запущений увечері 14 вересня з Байконура ракетою "Протон", доставлений на розрахункову орбіту і відокремився від розгінного блоку "ДМ-03".