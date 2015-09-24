В ході побиття камінням шайтана в Мецці загинули понад 300 осіб (фото, відео)
13:22, 24 вересня 2015Світ
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Під час тисняви в священному для мусульман саудівському місті Мекка загинули загинули понад 310 осіб.
Про це повідомляє Lenta.ru.
За останніми даними, в результаті тисняви загинули 310 осіб, понад 450 отримали травми. Всього в 2015 році на хадж до Мекки прибули понад 1,3 мільйона осіб.
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У мережі з'явилося відео, на якому показано наслідки тисняви. Видно, що на землі лежать тіла паломників, які загинули під час здійснення хаджу.
Нагадаємо, мусульмани всього світу відзначають головне свято в Ісламі - свято жертвопринесення Ід аль-Адха, або Курбан-Байрам, який у цьому році припадає на 24-26 вересня.
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