В ході побиття камінням шайтана в Мецці загинули понад 300 осіб (фото, відео)

Про це повідомляє Lenta.ru.

За останніми даними, в результаті тисняви загинули 310 осіб, понад 450 отримали травми. Всього в 2015 році на хадж до Мекки прибули понад 1,3 мільйона осіб.

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У мережі з'явилося відео, на якому показано наслідки тисняви. Видно, що на землі лежать тіла паломників, які загинули під час здійснення хаджу.

Нагадаємо, мусульмани всього світу відзначають головне свято в Ісламі - свято жертвопринесення Ід аль-Адха, або Курбан-Байрам, який у цьому році припадає на 24-26 вересня.