Бурджанадзе попрощалася зі своїми співробітниками
11:01, 02 травня 2008Світ
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Вона залишиться на посту до виборів
Ніно Бурджанадзе у п`ятницю провела як голова парламенту Грузії прощальну зустріч зі всіма співробітниками апарату парламенту і подякувала їм за виконану роботу. Вона пообіцяла, що підтримуватиме їх і в майбутньому.
Бурджанадзе під час сьогоднішньої зустрічі зі співробітниками не захотіла коментувати своє рішення, згідно з яким вона відмовилася брати участь у парламентських виборах 21 травня.
Бурджанадзе залишиться на посту голови парламенту Грузії до виборів нового парламенту країни.
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