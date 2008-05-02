Бурджанадзе попрощалася зі своїми співробітниками

Ніно Бурджанадзе у п`ятницю провела як голова парламенту Грузії прощальну зустріч зі всіма співробітниками апарату парламенту і подякувала їм за виконану роботу. Вона пообіцяла, що підтримуватиме їх і в майбутньому.

Бурджанадзе під час сьогоднішньої зустрічі зі співробітниками не захотіла коментувати своє рішення, згідно з яким вона відмовилася брати участь у парламентських виборах 21 травня.

Бурджанадзе залишиться на посту голови парламенту Грузії до виборів нового парламенту країни.

Газета.ру