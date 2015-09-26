Генсек ООН висловився за ліквідацію ядерної зброї

Як повідомляє Центр новин ООН, сьогодні, 26 вересня - День боротьби за ліквідацію ядерної зброї.

У зв'язку з цим Пан Гі Мун заявив, що "єдиною абсолютною гарантією того, що ядерна зброя ніколи не буде застосовано, є її повна ліквідація".

Генеральний секретар ООН нагадав, що в 2015 році виповнилося 70 років від дня першого і останнього застосування ядерної зброї під час війни.

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На думку глави ООН, ліквідація ядерної зброї дозволить вивільнити колосальні ресурси, які можна використовувати для виконання порядку денного в галузі сталого розвитку на період до 2030 року.

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Пан Гі Мун висловив жаль, що сьогодні між державами-членами спостерігаються великі розбіжності з приводу способів і строків досягнення мети звільнення світу від ядерної зброї. За його словами, це наочно проявилося на конференції з розгляду дії договору про нерозповсюдження ядерної зброї в травні цього року.

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Генеральний секретар ООН закликав усі держави проявити конструктивний підхід і знайти шляхи для просування вперед.