Польща викликала посла Росії "за спроби виправдати сталінські репресії"

Про це заявив глава МЗС країни Гжегож Схетина, передає Reuters.

«Ми з подивом і тривогою сприйняли висловлені погляди посла Росії в Варшаві Сергія Андрєєва на причини початку Другої світової війни та спроби виправдати сталінські репресії проти поляків, які боролися за незалежність своєї країни», - підкреслюється в комюніке зовнішньополітичного відомства країни.

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За даними РІА «Новости», Андрєєв заявив після демонтажу пам'ятника генералу Черняхівському у Пенежно, що Польща в 1930-х роках перешкоджала створенню антигітлерівської коаліції, а відносини між двома країнами перебувають на найгіршому рівні з часів війни через «заморожування Польщею» різного роду контактів.