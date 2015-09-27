У Москві поліція затримує учасників "Маршу миру"

У Москві поліція затримала практично всіх учасників «Маршу миру».

Як передає власний кореспондент УНІАН, після початку руху невеликої колони учасників заходу поліція почала вибіркове затримання, в першу чергу людей, які тримали маленькі листочки з написом «Марш миру».

Також були затримані особи, які намагалися не допустити затримання і вступали в діалог з поліцією. Таким чином, до автозаку потрапив один з організаторів акції Олексій Домніков.

На даний момент вибіркові затримання тривають. Поліція діє досить агресивно.

До місця проведення акції прибув російський ОМОН.

Перед затриманням деякі з учасників вигукували «Ганьба!», а також співали гімн України.

На даний момент затримано практично всіх осіб, які якимось чином продемонстрували свою підтримку Україні.

Як заявив УНІАН один з учасників акції, він прийшов на марш, щоб висловити свій протест проти агресивної політики Російської Федерації, причому не тільки в Україні, а й в інших країнах.

«Росія веде агресивну політику проти своїх сусідів останні десятиліття, була створена «бананова республіка Придністров'я», була війна в Грузії, потім напад на Україну, зараз - Сирія», - сказав співрозмовник агентства Анатолій.

Як повідомляв УНІАН, один з організаторів акції Домніков перед початком маршу повідомив, що «Москва і Санкт-Петербург відмовилися виконувати незаконні рішення мерії та адміністрації та проведуть цього дня «Акт громадянської непокори державному свавіллю» - без політичної символіки, оскільки акція громадська, а не політична». За словами Домнікова, аналогічні акції проходять у Нижньому Новгороді, Єкатеринбурзі та Воронежі, у цих містах акції узгоджені з владою, в Саратові пройдуть пікети. Крім того, «Марш миру» 27 вересня проведуть в Лос-Анджелесі, США.

При цьому він наголосив, що акція в Москві не узгоджена, тому існує ризик затримань - за участь у несанкціонованому публічному заході.

«Народний сход за законом не вимагає узгодження з владою. Прогулянка містом, зрозуміло, теж. Але поліція все одно може вважати це масовим заходом, якщо в учасників буде відповідна атрибутика», - сказав він і зазначив, щоб не було затримань поліцією, організатори попросили учасників не брати із собою транспаранти, плакати, прапори, стрічки і значки, а також не вигукувати гасла.