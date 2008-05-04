Пожежа на нафтосховищі у Білорусі: згоріло 200 тонн бензину

У Білорусі під час пожежі на нафтосховищі, що розташоване на околиці Бреста, згоріло близько 200 тонн бензину, а саме: половина наявного на підприємстві запасу пального.

Як повідомляє “5 канал”,пожежа сталася сьогодні. За однією з версій, пожежу спричинив удар блискавки.

Всього на нафтосховищі зберігалось близько 400 тонн пального, які могли вибухнути щомиті. Полум’я гасили понад 4 години.

Працівники підприємства були евакуйовані, ніхто не постраждав. Зараз вогонь вже ліквідовано.