Обама та Путін завершили закриту зустріч

Зустріч проходила за зачиненими дверима і тривала майже у два рази більше, ніж було заплановано, повідомляють РИА Новости.

Російський президент Володимир Путін заявив, що зустріч з американським колегою Бараком Обамою була дуже корисною і дуже відвертою.

"Що стосується сьогоднішньої зустрічі, то вона була дуже корисною і — що особливо приємно — дуже відвертою", — заявив Путін після зустрічі.

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Російський президент зазначив, що відносини між РФ і США, на жаль, на низькому рівні, пише ТАСС.

Путін зазначив, що обговорював з Обамою тему боротьби з "Ісламським державою" в Сирії. Також він розповів, що обговорив з Обамою ситуацію в Україні. За його словами, і по Україні, і по Близькому Сходу у них є багато узгоджених позицій.

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"Наші американські партнери досить ясно виклали свою позицію з дуже багатьох питань, в тому числі щодо врегулювання ситуації в Україні та по сирійській тематиці", — цитує Путіна РИА Новости.