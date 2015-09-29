За рахунок Китаю миротворчі сили ООН збільшать на 40 тисяч осіб

Президент США Барак Обама заявив на саміті ООН з питань миротворчих операцій про збільшення контингенту миротворців ООН на 30 тис. осіб. Однак після заяв країн-учасниць саміту ця цифра збільшилася до 40 тис. За словами Барака Обами, понад 50 країн зобов'язалися надати свої сили, техніку та обладнання, повідомляє українська редакція "Німецької хвилі".

Читайте такожОІС закликає ООН направити до Сирії миротворців

"Ми знаємо, що миротворчі операції не є вирішенням для всіх проблем, однак вони лишаються одним із найважливіших інструментів для подолання збройних конфліктів", - заявив Барак Обама. "Нам потрібно реформувати та модернізувати миротворчі операції, оскільки сьогоденні комплексні конфлікти вимагають цього", - сказав президента США.

Декларацію про посилення миротворчих операцій підписали понад 40 держав, серед них США, Німеччина, Франція, Україна, Китай та інші. Росії у списку немає. Окрім 40 тис. військових та поліцейських, миротворчі сили отримають 40 гелікоптерів та 10 польових шпиталів, повідомила постійний представник США в ООН Саманта Пауер.

Китайський лідер Сі Цзіньпінь оголосив про створення "постійного миротворчого поліцейського підрозділу та формування резервних сил кількістю 8 тис. військових". Також він заявив про створення 10-річного фонду миру і розвитку в $1 млрд. Частина з цих коштів буде використана на миротворчі операції.

На даний момент миротворчі сили ООН налічують понад 106 тис. осіб. Вони задіяні у виконанні 16 місій по всьому світу.