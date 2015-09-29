НАТО пропонує допомогу ООН у підготовці миротворців

У повідомленні на сайті альянсу уточнюється, що Йенс Столтенберг виступає за розширення співпраці з ООН відразу за кількома напрямками, які стосуються миротворчої діяльності, передає Бі-бі-сі.

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За словами генсека НАТО, крім безпосередньої підготовки миротворців альянс може допомогти ООН навчати способам захисту від саморобних вибухових пристроїв, а також надати підтримку під час розгортання миротворчих контингентів.

Виступаючи на Генасамблеї ООН в Нью-Йорку, Йенс Столтенберг додав, що альянс готовий розширити співпрацю з організацією в оборонній сфері. "Зараз світ як ніколи потребує сильної ООН", – додав глава НАТО.

Йенс Столтенберг перебуває у США з шестиденним візитом. Його виступ в ООН проходив в рамках міжнародного саміту, присвяченого проблемам підтримання миру.