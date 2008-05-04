МЗС Грузії спростовує заяви Абхазії про збитий грузинський літак-розвідник

Міністерство закордонних справ Грузії назвало "дезинформацією" заяви властей невизнаної республіки Абхазія про те, що абхазькі сили ППО збили в неділю черговий грузинський безпілотний літак-розвідник.

Як передає агентство "Новости-Грузия", прес-секретар МЗС Грузії Мака ГІГАУРІ озвучила позицію грузинської сторони, назвавши це "абсурдом, який має одну головну мету - спровокувати сторони".

Спочатку Міноборони Абхазії повідомляло про один збитий в неділю грузинський безпілотник, а потім оголосило про два.

Як сказав міністр оборони невизнаної республіки Мераб КІШМАРІЯ, один безпілотний літак-розвідник було збито близько 16.00 в Очамчирському районі, а другий - на кордоні з Гальським районом.

Міністр зазначив, що обидва літаки були збиті наземними засобами ППО Абхазії.

Раніше ППО Абхазії вже збили два грузинських безпілотника. Останній інцидент стався 20 квітня 2008 року і призвів до чергового загострення російсько-грузинських відносин. Грузія обвинуватила Росію у тому, що це її Міг-29 збив грузинський безпілотник. Командування ВПС РФ ці твердження спростувало.