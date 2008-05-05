Путін попрощався з міністрами

Володимир Путін востаннє як президент Росії проводить нараду з членами уряду. Зустрічі щопонеділка з ключовими міністрами уряду за 8 років президентства Путіна стали традиційними.

На нараді Путін подякував нинішнім і колишнім міністрам, співробітникам адміністрації за співпрацю, підтримку і допомогу, але закликав їх не почивати на лаврах, повідомляє Ітар-Тарс. Він нагадав про нові завдання, що стоять перед країною. «І головне - ми маємо украй відповідально підійти до роботи над довгостроковою стратегією розвитку Росії», - попередив Путін.

Путін зауважив, що розраховує на тісну взаємодію апарату уряду і адміністрації голови держави.