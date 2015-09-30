На півдні Китаю пролунали 15 вибухів: загинуло 7 осіб, більш як 50 дістали поранення (фото)

18:59, 30 вересня 2015
Світ
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У південно-китайському місті Лючжоу прогриміли 15 вибухів, у результаті яких загинуло 7 осіб, більш як 50 дістали поранення.

Китай / XHNews

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на агентство "Сіньхуа".

Повідомляється, що вибухові пристрої були в посилках для експрес-доставки. Серед місць, де сталися вибухи, - торговий центр, тюрма, адміністрація селища Дапу, супермаркет, автостоянка, лікарня і ринок. У селищі Дапу частково обрушилася одна будівля, також пошкоджено значну кількість автомобілів.

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Поліція затримала 33-річного підозрюваного в організації серії вибухів. Про мотиви злочину не повідомляється.

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