На півдні Китаю пролунали 15 вибухів: загинуло 7 осіб, більш як 50 дістали поранення (фото)

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на агентство "Сіньхуа".

Повідомляється, що вибухові пристрої були в посилках для експрес-доставки. Серед місць, де сталися вибухи, - торговий центр, тюрма, адміністрація селища Дапу, супермаркет, автостоянка, лікарня і ринок. У селищі Дапу частково обрушилася одна будівля, також пошкоджено значну кількість автомобілів.

Поліція затримала 33-річного підозрюваного в організації серії вибухів. Про мотиви злочину не повідомляється.

