У Китаї знову вибухнув хімзавод

Як повідомили місцеві ЗМІ, здетонував метанол, який зберігався там.

Інформація про жертви не надходила, пише ТАСС.

This afternoon, Explosion in chemical plant in #Yeosu City #Zhejiang Province. Very strong smoke. #Chinapic.twitter.com/K1jat6FleU