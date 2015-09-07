У Китаї знову вибухнув хімзавод

Як повідомили місцеві ЗМІ, здетонував метанол, який зберігався там.

Інформація про жертви не надходила, пише ТАСС.

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За даними Міжнародного радіо Китаю, для боротьби з вогнем на підприємство "Наньмін хуагунчан" прибули близько 300 пожежників і 61 одиниця техніки. "До теперішнього часу займання локалізовано", - йдеться в повідомленні.

Це вже не перший подібний інцидент в Китаї за останній час. У повіті Хуаньтай (провінція Шаньдун) 22 серпня в результаті вибуху на хімічному заводі загинув один чоловік, ще дев'ятеро постраждали. В ніч на 1 вересня в тій же провінції в повіті Ліцзінь стався вибух на іншому хімічному підприємстві, там загинули ще п'ять чоловік.

Наймасштабнішою трагедією став вибух на портовому складі в місті Тяньцзінь, що стався 12 серпня. В результаті НП загинули більше 160 чоловік і близько 800 постраждали.