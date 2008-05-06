ЄС анулював вимоги щодо максимального розміру ручної поклажі в літаках

В ЄС анульовані вимоги щодо максимального розміру ручної поклажі в літаках

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення набрало чинності 5 травня цього року.

Експерти з авіаційної безпеки порадили Єврокомісії запровадити загальноєвропейські обмеження розміру ручної поклажі в літаках в жовтні 2006 року. Передбачалося встановити максимально допустимий розмір в 56 × 45 × 25 см. Однак, після вивчення цієї пропозиції на замовлення Єврокомісії, експерти дійшли висновку в її низькій ефективності.

В результаті, в ЄС збереглися чинні і раніше правила, відповідно до яких, кожна авіакомпанія має право встановлювати обмеження на розміри речей, в залежності від форми та кількості багажу, виду літака тощо. Крім того, обмеження в розмірах можуть запроваджувати і окремі країни-члени ЄС.