Вбивця, який влаштував стрілянину в американському коледжі, вчився в тому ж класі, який розстріляв

Про це повідомив у п'ятницю шериф округу Даглас Джон Хенлін, передає ТАСС.

"Судовий медексперт упізнав його як 26-річного Крістофера Шона Харпера Мерсера. Він навчався у класі, де сталася стрілянина", - повідомив Хенлін, не уточнивши, проте, коли і який термін той проходив навчання".

Алекс Фрір з коледжу Umpqua згадав, що в минулому семестрі Мерсер допомагав встановлювати декорації для постановки театрального гуртка. "Він був звичайний юнак, як і всі інші. Тільки трохи дивний, ніби відсутній весь час", - розповів він телебаченню.

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Згідно наявної інформації, Мерсер кілька років тому переїхав з матір'ю зі штату Каліфорнія, Орегон. Його батько Іен Мерсер, проживає в Тарзані (штат Каліфорнія), не може повірити в те, що трапилося. "Як і всі, я шокований", - визнав він.

За відгуками сусідів, син з матір'ю, яка працювала доглядальницею, вели відокремлений спосіб життя. Юнак "здавався реально недружнім", зазвичай вечорами "сидів сам по собі на балконі з ліхтариком", згадує сусідка Бронет Харт. Вона чула, як у день трагедії мати Мерсера "плакала".

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Як оголосила Селинес Нунес з Бюро США з контролю за оборотом алкоголю, вогнепальної зброї та тютюну, у злочинця було 13 одиниць вогнепальної зброї. П'ять пістолетів і обріз були знайдені на місці злочину, ще два пістолети, чотири гвинтівки і обріз - при обшуку в будинку Харпера. За словами Нунес, зброю було придбане на законних підставах протягом останніх трьох років" у продавців з ліцензією.