Чорноморський флот надійно охороняє маяки від української влади

Чорноморський флот Росії забезпечить належну охорону гідрографічних об`єктів і без відповідних рішень уряду РФ туди не буде допущений жоден судовий виконавець українських судів, заявив командувач флотом віце-адмірал Олександр Клецков.

"Ця тема без постанов уряду РФ, який є орендарем землі і об`єктів, взагалі не має перспективи. Всі зміни в нинішній статус об`єктів гідрографії флоту можуть вноситися тільки на міжурядовому рівні, інших рішень ми не бачимо і не визнаємо, оскільки не Чорноморський флот і не міністерство оборони орендує у України об`єкти", - сказав Клецков в інтерв`ю газеті "Красная звезда", яке буде оприлюднене в середу.