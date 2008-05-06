США закликали Росію не провокувати ситуацію в Грузії

Прес-секретар президента США Джорджа Буша Дана Періно виступила із заявою, в якій закликала Росію утриматися від провокаційних дій в районі республік Абхазії і Південної Осетії, повідомляє агентство France Presse.

За її словами, такими діями можна вважати збільшення чисельності російських миротворців у регіоні та інцидент із збитим над Абхазією 20 квітня грузинським безпілотником, а крім того скасування економічних санкцій щодо невизнаних республік.

Таким чином, як зазначає агентство, Білий дім висловив солідарність з думкою грузинської влади, які вважають, що другий літак-розвідник був збитий російським МіГ-29, – факт, який представники ВПС Росії підтвердити відмовилися. (Всього – з березня 2008 року – над Абхазією було збито чотири безпілотники.)

"Провівши переговори з урядами Грузії і Росії на найвищому рівні, США знов заявляють про беззастережну підтримку збереження територіальної цілісності Грузії і рішуче закликають Росію зменшити тиск і відмінити раніше прийняті заходи", - заявила Періно.

Лента.ру