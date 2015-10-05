Туреччина вимагає пояснити вторгнення російського літака до її повітряного простору

Про це повідомили в пресс-службі турецького МЗС.

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Відзначається, що на перехоплення російського літака в районі міста Яйладаги в південній провінції Хатай, яка межує з Сирією, були направлені два винищувачі F-16 ВПС Туреччини. Після перехоплення він залишив турецький повітряний простір у напрямку Сирії.

Для дачі пояснень викликали посла РФ в Туреччині Андрія Карпова.

Крім того, міністр закордонних справ Туреччини Ферідун Синирліоглу подзвонив своєму російському колезі Сергію Лаврову, щоб довести точку зору Анкари з приводу цього інциденту. Синирліоглу також телефоном поінформував про інцидент керівників дипломатичних відомств США, Франції, Італії та Великобританії.

У заяві МЗС наводиться адресований Москві заклик не допускати повторення подібних дій.

Як повідомлялося, турецький уряд засудив військову операцію РФ у Сирії. За словами Реджепа Тайіпа Ердогана, "Росія робить серйозну помилку" і це лише посилить її подальшу ізоляцію.